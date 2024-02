Theresia Fischer: Knochen wachsen nach Beinverlängerung nicht zusammen

Bei der Castingshow "Germany's Next Topmodel" erreichte Theresia Fischer 2019 den 11. Platz. Vielen ist die heute 31-Jährige aber eher in Erinnerung geblieben, weil sie sich zu einem drastischen Schritt entschied: Theresia Fischer ließ sich mit einer umstrittenen Operation zweimal (im Jahr 2016 und im Jahr 2022) die Beine verlängern. Von ursprünglich 1,70 Meter wuchs sie somit auf stolze 1,84 Meter heran. Kostenpunkt: rund 140.000 Euro. Heute würde sie ihren Entschluss wohl gerne rückgängig machen.

Theresia Fischer bricht nach Untersuchung zusammen

Fischer hat nach wie vor Metallstangen in ihren Unterschenkeln, die ihre Knochen stützen. Bei einer Röntgenuntersuchung wurde nun festgestellt, dass ihre Knochen weiterhin nicht vollständig zusammengewachsen sind. Für die VOX-Sendung "Wo die Liebe hinfällt" wurde das Model mit Partner Stefan bis zum Arzt begleitet. Die junge Frau hatte zunächst gehofft, dass die Stangen in ihrem Körper bald entfernt werden können. Dann der Schock: "Ab einem gewissen Punkt ist es schwierig, dass der Knochen wirklich noch zueinander findet", sagt ihr ihr Arzt in der Sendung. "Man spricht dann von einer Art künstlichem Gelenk, das sich bildet. Die Gelenkenden stoßen sich eher ab, als dass sie zueinander kommen. Ich denke, dass das hier in die Richtung geht." So könne sich eine sogenannte Pseudoarthrose entwickeln. Eine Hiobsbotschaft für Fischer, auch weil sie sich ein Kind wünscht und ihr Körper sich vor einer Schwangerschaft von den Strapazen der Eingriffe erholt haben sollte.