Paris Hilton: Offener Brief an US-Politik gegen Kindesmissbrauch

Die Tage, in denen Paris Hilton vor allem als It-Girl und partysüchtiges Luxusprinzesschen angesehen wurde, liegen weit hinter ihr, auch wenn die heute 43-Jährige nach wie vor als Expertin in Sachen Selbstvermarktung gilt.

"Schweigen heilt nicht - es schützt die Menschen, die den Schaden verursacht haben", betont Hilton im Kommentar zum Post. Und weiter: "Denkt an die Kinder, die nicht für sich selbst sprechen können. Sie zählen auf euch. Lasst uns Schmerz in ein Ziel verwandeln und die Verletzlichsten unter uns schützen."

Auch Hiltons aktueller Instagram-Post (sie zählt rund 27 Millionen Follower) setzt sich mit diesem erschreckenden Thema auseinander. In einem offenen Brief an das US-Repräsentantenhaus fordert sie dessen Mitglieder auf, den Gesetzesentwurf "Stop Institutional Child Abuse Act", der am 11. Dezember in den USA verabschiedet wurde, ganz oben auf die Prioritätenliste zu setzen. Der Gesetzesentwurf müsse noch diese Woche zum Gesetz werden, betont Hilton, denn man habe lange genug gewartet.

"Tiefen, unausgesprochenen Schmerz"

Als am 11. Dezember der Gesetzentwurf verabschiedet wurde, sei das für Hilton "einer der schönsten Momente" ihres Lebens gewesen. Doch dies war erst der erste Schritt, betont sie. "Aber die Reise ist noch nicht vorbei. Ich kann nicht feiern, bis dieser Gesetzentwurf Gesetz wird und jetzt liegt es am US-Repräsentantenhaus zu vollenden, was der Senat begonnen hat."

Im Brief schildert Hilton einmal mehr, welche unvorstellbaren Horror sie als 17-Jährige in der Provo Canyon School erleben musste. "Den größten Teil meines Lebens habe ich einen tiefen, unausgesprochenen Schmerz mit mir herumgetragen", beginnt sie das sehr persönliche Schreiben. "Ich dachte, wenn ich still bliebe und es weit genug verdränge, könnte ich mich vielleicht selbst davon überzeugen, dass es nicht passiert ist. Vom Erleben zu erzählen war das Schwerste, was ich jemals getan habe, aber auch das Machtvollste."