Baby on Board? Paris Hilton-Schwester Nicky macht Andeutung

Paris Hilton unterzieht sich künstlicher Befruchtung

Paris Hilton hat vor gar nicht allzu langer Zeit gegenüber E! News verraten, dass sie sich sehnlichst eine eigene Familie wünsche. "Ich kann es kaum erwarten, Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen und in die nächste Phase meines Lebens einzutreten. Denn ich freue mich einfach so sehr darauf. Ich bin einfach glücklich, dass ich den perfekten Partner dafür gefunden habe", hatte sie erzählt.

Anfang des Jahres hatte die 40-Jährige im Podcast "The Trend Reporter with Mara" außerdem verraten, dass sie sich einer künstlichen Befruchtung unterziehe, um Zwillinge zu bekommen. "Wir haben mit einer In-vitro-Fertilisation (künstlichen Befruchtung) begonnen", so Hilton damals. Sie habe bereits mehrere Eizellenentnahmen hinter sich. Das sei der Weg, bei dem sie sicher sein könne, dass sie Zwillinge bekomme - einen Buben und ein Mädchen, sagte Hilton.