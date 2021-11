Paris Hilton traut sich: Alle Details zur Mega-Hochzeit

Die Hochzeit wird zudem im Fernsehen zu sehen sein, denn das It-Girl hat vor, das romantische Spektakel für ihre Doku "Paris in Love" filmen zu lassen.

Hochzeitspläne kurzfristig geändert

Die Hochzeit findet auf dem Anwesen von Hiltons verstorbenen Großvaters Barron in Bel-Air statt. Ursprünglich wollten Hilton und ihr Verlobter einander in der "Good Shepherd Church" in Beverly Hills das Jawort geben. Berichten zufolge wurde die Hochzeitslocation aber vor wenigen Tagen kurzfristig geändert. "Ursprünglich wollten sie in der Kirche heiraten, aber sie haben es sich vor etwa einer Woche anders überlegt", so ein namentlich nicht genannter eingeladener Gast gegenüber Page Six.

Trotz des Stresses um die Hochzeitsvorbereitungen kann es Hilton offenbar kaum erwarten, endlich "ja" zu sagen. "Ich kann nicht glauben, dass endlich meine Hochzeitswoche gekommen ist", hatte Paris Hilton vor wenigen Tagen frohlockt und gemeinsame Fotos von sich und Reum veröffentlicht. Zudem rührt sie fleißig die Werbetrommel für ihre Hochzeits-Doku.