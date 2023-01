Pamela Anderson: Bizarrer Vorwurf gegen Sitcom-Star Tim Allen

Pamela Andersons neues Buch "Love, Pamela", das am 31. Januar 2023 erscheinen wird, sorgt schon jetzt für jede Menge Schlagzeilen. Darin schreibt die heute 55-Jährige nicht nur über sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit. Die Memoiren des ehemaligen "Baywatch"-Stars beinhalten auch zahlreiche pikante Anekdoten - darunter auch Andersons Vorwurf, Tim Allen habe ihr am Set der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" seinen Penis gezeigt.

Anderson: "Er öffnete seinen Bademantel - darunter war er völlig nackt"

Der Vorfall habe sich 1991 am Set der bekannten Fernsehserie ereignet. Die damals 23-jährige Anderson war in den ersten beiden Staffeln als das "Tool Girl" Lisa zu sehen und absolvierte einige Auftritte in "Hör mal, wer da hämmert". Doch bereits an ihrem ersten Tag am Set sei sie von dem Serien-Star Tim Allen sexuell belästigt worden, behauptet die Anderson jetzt viele Jahre später in ihrem neuen Buch.