Daniela Katzenberger reagiert auf Fremdgehgerüchte

Während Daniela Katzenbergers Ehemann Lucas Cordalis im diesjährigen Dschungelccamp um die Krone kämpft, sorgen ihr Stiefvater Peter Klein und ihre Mutter Irirs Klein für pikante Schlagzeilen am Rande der Reality-TV-Sendung. Peter Klein begleitete Lucas Coradlis nach Australien. Vor wenigen Tagen warf Iris Klein ihrem Ehemann auf Instagram vor, sie im Down Unter mit Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen zu haben.

Daniela Katzenberger: Keine Lust auf Drama

Daniela Katzenbergers Stiefvater Peter dementierte die Behauptungen gegenüber RTL. Die Anschuldigungen seien schmerzvoll, stellte er klar. "Natürlich geht's mir nicht ganz so toll. Es stehen Vorwürfe im Raum, die so nicht zutreffen, die nicht stimmen. Ich habe niemanden betrogen, ich habe meine Frau nie betrogen und habe nicht vor, das zu tun", sagte Peter Klein im Interview mit dem Sender. "Und das belastet natürlich sehr. Wenn du das so durch die Presse erfährst und auch immer wieder angefragt wirst in Bezug auf dieses Thema, das verletzt natürlich extrem, das tut tierisch weh."