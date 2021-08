Palast schweigt zu Missbrauchsvorwürfen: Konsequenzen für Andrew erst unter König Charles?

Ginge es nach Prinz Charles, hätte Andrew "härtere" Sanktionen zu erwarten, da der Skandal drohe, die Monarchie zu "beschädigen", wie der königliche Kommentator Richard Eden nun behauptet.

Eine Frau, die dem zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. vorwirft, sie als Minderjährige unter anderem in London missbraucht zu haben, hatte kürzlich in den USA Zivilklage eingereicht. Virginia Giuffre gibt an, von dem inzwischen gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein und seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell als Jugendliche zur Sexsklavin gemacht worden zu sein. Prinz Andrew steht seit Jahren wegen seiner früheren Freundschaft zu Epstein in der Kritik und hat sich von seinen royalen Aufgaben zurückgezogen.

Konsequenzen unklar

Wäre sein Bruder Prinz Charles König, hätte es eine andere Reaktion der königlichen Familie gegeben, so Eden. Jede Schädigung des Rufs der Monarchie sei "das Letzte, was er will". Demnach hätte Charles Maßnahmen ergriffen hätte, um Andrew seine königlichen Titel und Schirmherrschaften zu entziehen. "Es wird wahrscheinlich irgendwann passieren, aber viel langsamer, weil die Königin unsere Monarchin ist", sagte Eden im Podcast "Palace Confidential".

Auf die Frage, ob Prinz Charles seinen Bruder zwingen würde, bei Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden mitzuarbeiten, sagte Richard Eden: "Es ist schwierig, weil man niemanden zwingen kann, kooperativer zu sein, aber ich denke, Prinz Charles glaubt an die Unschuldsbeteuerungen seines Bruders. Er kann den Schaden sehen, den es der Monarchie zufügt (...) und ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich einen Weg zurück ins öffentliche Leben für Prinz Andrew sieht."