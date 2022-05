Ozzy und Sharon Osbourne: Tochter überlebt tödlichen Brand

Sharon Osbourne gibt in einem neuen Social-Media-Beitrag Informationen über einen Brand, der am Donnerstag in einem Aufnahme-Studio in Los Angeles stattfand. Ihre älteste gemeinsame Tochter mit Ehemann Ozzy konnte sich aus dem brennenden Gebäude retten. Eine andere Person kam beim Brand ums Leben.

Tochter Ozzy und Sharon Osbourne entkommt tödlichem Studio-Brand

"Heute arbeitete meine Tochter Aimee Osbourne mit ihrem Produzenten in einem Aufnahmestudio in diesem Gebäude. Sie sind die Glücklichen, die es lebend heraus geschafft haben. Es ist absolut herzzerreißend, dass heute jemand in diesem Feuer sein Leben verloren hat und wir senden unsere Gebete an diese Person und ihre Familie", schreibt Sharon Osbourne in einem Instagram-Posting.