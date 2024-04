"Ozark"-Star nicht wiederzuerkennen: Jason Batemans Veränderung sorgt für Fragen

Vor ein paar Jahren erzählte der "Ozark"-Star in "The Tonight Show with Conan O’Brien", was er tut, um sein scheinbar unveränderliches Aussehen beizubehalten.

"Ich esse einfach nicht wie ein Schwein, schlafe etwa 15 Stunden am Tag", sagte er. Dank seiner Frau Amanda Anka würde er außerdem eine feuchtigkeitspendende Creme und einen Toner verwendet.

Umso mehr zeigen sich Fans überrascht über den neuen Look des Schauspielers.