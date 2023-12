Oscar-Watsche hat die Ehe von Jada Pinkett und Will Smith gerettet

US-Schauspieler Will Smith stürmte 2022 bei den Oscars auf die Bühne und verpasste Moderator Chris Rock eine schallende Ohrfeige. Vorausgegangen war ein Scherz auf Kosten Smiths Ehefrau Jada Pinkett.

Und genau diese Szene soll die Ehe von Will und Jada gerettet haben, wie sie jetzt erzählt. "Nach all den Jahren, in denen ich versucht habe herauszufinden, ob ich Wills Seite verlassen würde, brauchte ich diese Ohrfeige, um zu erkennen, dass ich ihn niemals verlassen werde“, sagte sie jetzt der Zeitung Daily Mail.

"Wer weiß, wie unsere Beziehung aussehen würde, wenn das nicht passiert wäre?" Sie nennt das jetzt sogar die "heilige Ohrfeige", "weil danach so viele positive Dinge kamen."