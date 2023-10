Pinkett Smith über Herausforderung, Will Smith als "Menschen zu akzeptieren, der er ist"

Jada Pinkett Smith sorgte vor einer Woche für eine Überraschung, als sie enthüllte, dass die und ihr langjähriger Ehemann Will Smith kein Paar mehr sind. Seit sieben Jahren seien sie in Wahrheit schon getrennt. Eine Scheidung kommt für das Hollywood-Duo dennoch nicht infrage. Die zweifachen Eltern arbeiten nach wie vor an ihrer Beziehung, wie Pinkett Smith in der "Today"-Show erzählte.

Pinkett Smith will Ehe "heilen"

Sie konzentriere sich darauf, "die Beziehung" zu ihrem "Lebenspartner" Will Smith zu heilen, verriet die Schauspielerin. Dies sei aber nicht ohne Weiteres möglich.

