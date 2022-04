Oscar-Preisträgerin Helen Mirren über Vin Diesel: "Ich verehre ihn"

Für einen Film brach die Schauspielerin allerdings ihre Regel. "Ich liebe es, Autos zu fahren – ich bin wahrscheinlich kein besonders guter Fahrer, aber ich habe mich immer irgendwie als schnelle Fahrerin vorgestellt – und ich dachte, es wäre so cool in einem Film mitzuspielen, in dem es nur um schnelles Fahren geht", erklärte die 76-Jährige über ihre Entscheidung, sich um eine Rolle in einer Fortsetzung von "The Fast and the Furious" zu bemühen. "Ich habe Vin gesehen, mich vorgestellt und ihn schamlos angefleht, mich in einen seiner Filme aufzunehmen. Er hat es sehr süß gemacht und ich bin ihm ewig dankbar."

Helen Mirren über Freundschaft mit Vin Diesel

Bei den Dreharbeiten zum neunten Teil der Autofilm-Reihe schlossen Helen Mirren und Vin Diesel eine innige Freundschaft. "Chemie ist unerklärlich – sie ist es einfach. Du denkst, du bringst zwei Leute zusammen – und Filme machen ständig diesen Fehler – sie denken, oh, die Chemie wird fantastisch! Und dann ist es katastrophal", sprach die Schauspielerin aus Erfahrung. Mit Vin Diesel sei dies allerdings anders gewesen, denn die Oscar-Preisträgerin gab zu, sie "verehrte Vin von dem Moment an, als ich ihn traf."

Doch auch der 54-Jährige kam gegenüber PEOPLE aus dem Schwärmen über seine Kollegin nicht mehr heraus: "Sie hat ein zeitloses Charisma. Sie sieht umwerfend aus, und das hat sie immer. Sie hat einen fröhlichen Geist. Aber ich denke, das Attraktivste an Dame Helen Mirren ist die Art und Weise, wie man sich durch sie fühlt. Sie gibt einem immer das Gefühl, geschätzt und geliebt zu werden. Und dafür liebe ich sie für immer."