Olivia Jones bewahrt ihre Beinknochen in der Küche auf

Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones (49) hat sich von ihrer Beinverkürzung im Jahr 2017 ein besonderes Andenken aufgehoben. "Ich habe die Knochenstücke, die ich mir herausoperieren lassen habe, in einem Einweck-Glas in Alkohol in meiner Küche stehen", sagte Jones in Hamburg.

"Ich dachte, das glaubt dir sowieso keiner. Dann musst du diese Knochen haben. Und das fand der Operateur auch sehr lustig." Das sehe aus wie ein Suppenknochen. "Ich finde das ganz interessant. Es hat ja sonst kaum jemand den eigenen Knochen von sich in der Küche stehen."