Olivia Jones setzt sich für Hummer in einen Kochtopf

Hummer gelten als Delikatesse - aber kaum jemand denkt daran, dass die Tiere in vielen Ländern bei lebendigem Leib gekocht werden. In Österreich und der Schweiz müssen Hummer und andere Panzertiere zwar betäubt werden, in Deutschland ist das nicht so. Die Tierrechtsorganisation PETA fordert nun mit einer neuen Kampagne die deutschen Behörden auf, endlich ebenso ein Betäubungsverbot zu erlassen.

Prominente Unterstützung holte sich die Organisation mit der bekanntesten deutschen Travestiekünstlerin Olivia Jones. Und die setzte sich gleich in einen Kochtopf und schlüpft in die Rolle eines Hummers.

