Ohne Mist: Anne Hathaway steigt auf Zero-Waste um

Auch am Filmset will die Schauspielerin auf bewussten Umgang mit Abfall und Plastik achten. Die Filmindustrie sei "einer der schlimmsten Umweltverschmutzer" überhaupt: "Während ich an 'The Hustle' arbeitete, bemerkte ich Einwegkaffeetassen, Plastikwasserflaschen, im Leerlauf fahrende Lastwagen und Speisereste. Als ich den Film beendet hatte, wechselten meine Familie und ich auf Zero-Waste."

Zero-Waste

Zero-Waste bezeichnet eine Methode und Einstellung, bei der extrem wenig bis gar kein Müll im Alltag produziert wird.

Hathaway zufolge könnten schon kleine Veränderungen, wie ein wiederverwendbarer Kaffeebecher, einen Unterschied machen. Solche Maßnahmen seien zudem einfach umzusetzen: "Ich sage, wenn Sie sich morgens an Ihre Schlüssel und Ihr Telefon erinnern können, können Sie sich an eine wiederverwendbare Kaffeetasse und eine Wasserflasche erinnern."