Ohne ihr Wissen eingestellt: Britney Spears geht gegen neuen Manager vor

Nach ihrem Zusammenbruch im Jahr 2008, als sie sich vor den Papparazzi ihre Haare abrasierte, wurde der einstige Musik-Superstar Britney Spears entmündigt. Ihr Vater Jamie Spears wurde vom Gericht als Vormund eingesetzt und verwaltet seitdem gemeinsam mit einem Anwalt treuhänderisch das Vermögen der Multimillionärin. Im August reichte der Anwalt der 38-jährigen Sängerin Klage bei einem Gericht in Los Angeles einen Antrag ein, um Jamie Spears dauerhaft die rechtliche Betreuung zu entziehen.

Britney Spears will neuen Manager loswerden

Wie TMZ nun berichtet, soll Spears auch alles daran setzen, ihren nuen Manager Michael Kane wieder loszuwerden. Dieser soll ohne das Wissen der Sängerin von ihrem Vater eingestellt worden sein.

Am 28. Oktober habe Spears laut Gerichtsdokumenten erfahren, dass die Tristar Sports and Entertainment Group, welche bis vor Kurzem mit dem Management der Musikerin betraut war, in ihrer Management-Funktion zurücktrete. Über diesen Umstand soll Spears im Vorfeld jedoch nicht informiert worden sein.