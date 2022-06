Offenes Interview in der Vogue: Plant Herzogin Meghan eine politische Karriere?

Ihre eigene Fehlgeburt habe sie in ihrer Meinung über die Bedeutung des Rechts auf Abtreibung bestärkt. "Ich denke daran, wie glücklich ich mich fühlte, dass ich meine beiden Kinder bekommen konnte. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Verbindung zu dem zu haben, was in deinem Körper wächst. Ich weiß, wie sich eine Fehlgeburt anfühlt, und ich habe öffentlich darüber gesprochen. Je mehr wir die Gespräche über die Dinge, die unser Leben und unseren Körper betreffen, normalisieren, desto mehr Menschen werden verstehen, wie notwendig es ist, Schutzmaßnahmen zu ergreifen."

Und dann lässt sie mit einem Satz gegenüber Feministin und Journalistin Gloria Steinem (88), die das Interview mit ihr geführt hat, aufhorchen: "Nun, Gloria, es sieht so aus, als ob wir beide bald zusammen nach Washington D. C. reisen werden." Klingt ganz so, als wolle sie ihre politische Karriere jetzt in Angriff nehmen.