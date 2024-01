Nur wenige Tage nach Krönung: Intime Enthüllungen über König Frederik

Frederiks Vater habe eine "sehr patriarchalische" Denkweise gehabt und sich in der Rolle des Prinzgemahls schwergetan. An einer Stelle in dem Buch wirft Fredrik seinem Vater vor, er hätte ihn nach außen hin stärker unterstützen können, um ihn auf die Rolle des Königs vorzubereiten. "In gewisser Weise kann man sagen, dass er mich in diesem Prozess unterstützt hat, auch wenn er es mir gegenüber in keiner Weise zugeben oder direkt gesagt hätte", schreibt Frederik. "Als Vater sollte man das in seinen Augen nicht tun."

Wie viele royalen Kinder wurde auch Fredrik zu einem großen Teil von Kindermädchen erzogen. So beschreibt Frederik schöne Erinnerungen an Kindermädchen, die ihn und seinen jüngeren Bruder Prinz Joachim auf "viele Ausflüge in die Stadt" mitnahmen.

Angespannte Momente mit Königin Margrethe