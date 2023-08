Notoperation bei Florence + The Machine-Sängerin Florence Welch

Geplante Konzerte in Lissabon und Málaga im September würden stattfinden. "Vielleicht springe ich nicht so viel, aber das könnt ihr für mich übernehmen", so Welch.

Pechsträhne

Ende 2022 musste die Band bereits mehrere Konzerte in Großbritannien verschieben, nachdem sich Welch den Fuß gebrochen hat. "Es tut mir leid, aber nach dem Röntgen sieht es so aus, als hätte ich gestern mit einem gebrochenen Fuß getanzt", schrieb sie im November auf X (damals noch Twitter). "Es sieht mir nicht ähnlich, eine Show zu verschieben, und erst recht nicht eine Großbritannien-Tour, aber ich habe Schmerzen", konstatierte die Musikerin.

In ihrem neuen Posting schreibt Welch, dass es ihren Füßen inzwischen wieder gut gehe.

"Und wie Tänzer wissen, ist es keine gute Idee, mit einer Verletzung zu tanzen. Mir wurde gesagt, dass ich nicht mehr auftreten soll, um weitere Schäden zu vermeiden", berichtete Welch damals.