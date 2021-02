No Angels-Comeback: Die eine Sache, die sie jetzt anders machen wollen

Die reformierten No Angels haben nach der Neuaufnahme ihres größten Erfolges "Daylight In You Eyes" auch ein Album mit weiteren Hits in frischer Aufmachung angekündigt. Beim Comeback wollen sich die Sängerinnen aber nicht stressen, sondern auch "Zeit zum Genießen" haben, dann die sei früher zu kurz gekommen, erzählten Sandy Mölling und Jessica Wahls der APA.