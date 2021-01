Comeback oder Bauchfleck? Die "No Angels" und andere Ex-Teenie-Bands

Die „No Angels“ sind zurück“, titelte die Bildzeitung vergangene Woche, ließ damit Fan-Herzen höherschlagen und gleich einmal den Hit „Daylight in Your Eyes“ im Kopf ablaufen. Den Ohrwurm wird man so schnell wahrscheinlich nicht mehr los. 2000 ging die Girlgroup mit Lucy Diakovska (44), Sandy Mölling (39), Jessica Wahls (43), Nadja Benaissa (38) und Vanessa Petruo (41) aus der TV-Show „Popstars“ hervor, trennten sich 2003, um 2007 ein Comeback zu starten und sich 2014 endgültig zu trennen.

Und nun wollen sie ihre alten Songs also wieder neu aufnehmen, zumindest vier von ihnen. Denn Vanessa Petruo wird nicht dabei sein. Sie hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und arbeitet nun als Doktorandin an der University of Southern Los Angeles.

Wie ein Comeback in unvollständiger Besetzung aussieht, zeigten schon die „Spice Girls“. Denn da hatte Victoria Beckham (46) schlicht keine Lust, wieder mit ihrer Mädels-Gang aufzutreten.