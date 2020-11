Nikotin-Überdosis: Heidi Klum fiebert US-Wahlergebnis rauchend entgegen

Wegen der Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Germany’s Next Topmodel" befindet sich Heidi Klum derzeit zusammen mit ihren Kindern und ihrem Mann Tom Kaulitz in Deutschland. Dem Ergebnis der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl blickt das in Los Angeles wohnhafte Supermodel dennoch mit Spannung entgegen: Wird der Demokrat Joe Biden der neue Präsident der Vereinigten Staaten? Oder bleibt Donald Trump auf seinem Posten?

Heidi Klum fiebert Wahlergebnis entgegen

Ihre Nervosität versucht die GNTM-Chefin mit einer übertriebenen Nikotin-Dosis in den Griff zu bekommen. Auf Instagram zeigt sich Klum beim Qualmen mehrerer Zigaretten auf einmal. Hinter ihr zu sehen ist der Fernseher, in dem gerade ein Bericht über die US-Wahl läuft. "Warten auf das Ergebnis wie...", schreibt Klum dazu.