Die Inthronisierung von Willem-Alexander

Mette-Marit machte mit einer etwas fülligeren Figur von sich reden. Mary von Dänemark, Victoria von Schweden, Camilla, alle erscheinen mit durchaus opulenten Hüten.

Auch Japans Prinzessin Masako kam zur Angelobung. Ganz selten ist sie auf offiziellen Anlässen zu sehen. Seit zehn Jahren leidet sie an einer Depression. Seit bekannt wurde, dass sie bei der Krönung von Willem-Alexander in Amsterdam dabei sein wird, wird ihr Faulheit vorgeworfen. Denn in Japan kommt die seit 20 Jahren mit dem Kronprinzen Naruhito verheiratete ehemalige Karrierediplomatin ihren höfischen Pflichten nicht oder so gut wie nicht nach. Zeitungen kritisieren, dass sie auch dieses Jahr wieder dem kaiserlichen Gartenfest ferngeblieben sei.