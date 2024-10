Nicole Kidmans Tochter startet als Model durch: Laufstegdebüt bei Fashion Week

Kidmans und Urbans Tochter trug bei ihrem Runway-Debüt ein ärmelloses weißes Kleid. Das Ensemble wurde mit schwarzen Kniestrümpfen und schwarzen Pumps mit offener Zehenpartie ergänzt. Sunday Roses langes blondes Haar war in der Mitte gescheitelt und hinter die Ohren gesteckt. Sie trug minimalistisches Make-up.

Die 16-Jährige gab bei der Fashion Week Paris ihr Debüt als Model. Die Teenagerin hatte die Ehre, am 1. Oktober im Rahmen der Frühjahr/Sommer-Show 2025 des Modelabens Miu Miu über den Catwalk zu gehen.

Urban und Kidman hatten ihre beiden Töchter weitgehend aus dem Rampenlicht ferngehalten, um ihnen eine Kindheit abseits des Medienzirkus' zu ermöglichen. Mittlerweile halten sie die beiden Stars aber wohl für alt genug, um in die High Society eingeführt zu werden. So durfte Sunday Rose ihre Mama auch schon im Juli zum "Her Time"-Event der Uhrenmarke Omega nach Paris begleiten, wo die beiden gemeinsam auf dem Red Carpet posierten.

Kidman hatte vor ihrer Schauspielkarriere übrigens auch damit geliebäugelt, Model zu werden. Bei einem Casting für Bikinimoden lernte sie mit 14 Jahren ihre beste Freundin kennen, die Schauspielerin Naomi Watts. Neben der Schauspielerei verdient sich die Oscar-Preisträgerin zudem immer wieder mit lukrativen Werbedeals ein goldenes Näschen.