Nicole Kidmans Nichte Lucia sieht aus wie sie

Mitte Jänner hatten bereits mehrere Medien berichtet, dass Kidman und Javier Bardem für ein Biopic über Ball und deren Ehemann Desi Arnaz im Gespräch seien. Der Film "Being the Ricardos" des Drehbuchautors Aaron Sorkin ("Moneyball", "The Social Network") zeige das Schauspieler-Ehepaar Ball und Arnaz während Dreharbeiten zu "I love Lucy", erklärte Lucie Arnaz, die Tochter des Paares, vergangene Woche in einem Video auf Facebook. Kidman freute sich nach eigenen Worten sehr über die Rolle: "Mit Aarons Worten und seiner Regie und mit Javier - das ist eine ziemlich wundervolle Aussicht."