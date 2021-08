Nicole Kidman: Kommt ihr Ehemann mit ihren heißen Liebeszenen klar?

Seit 15 Jahren sind Nicole Kidman ihr Ehemann Keith Urban nun schon glücklich verheiratet. Nicht zuletzt, weil die beiden es schaffen, sich gegenseitig Erfolge zu gönnen. Damit, dass seine Frau international bekannter ist als er, scheint Country-Star Urban jedenfalls kein Problem zu haben. Selbst damit, dass sie immer wieder mit anderen Männern intime Szenen dreht, akzeptiert der Sänger, wie Kidman nun in einem Interview verriet.

Nicole Kidman gibt Einblicke in ihre Ehe

Wenn sie eine Liebeszene vor der Kamera spielt, würde es ihrem Liebsten nichts ausmachen, so Kidman. "Mein Mann ist Künstler, also versteht er alles, und er mischt sich auch nicht ein", sagte die 54-Jährige kürzlich in einer Folge von "Daily Pop". Für ihn zähle nur das Endergebnis. "Er liest kein Drehbuch, er weiß wirklich nicht, was am Set vor sich geht, er hat seine eigene Karriere, in die er völlig versunken ist", so Kidman über Urbans Einstellung zu ihrem Job. "Er weiß nicht viel darüber, was ich wirklich tue", gestand sie außerdem.