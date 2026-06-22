Nicole Kidman und Keith Urban: Wieder Annäherung nach Scheidung?

Findet hier etwa eine Annäherung eines einstigen Hollywood-Traumpaares statt? Am Vatertag (der heuer in den USA am 21. Juni gefeiert wurde) schickte Nicole Kidman ihrem Ex-Ehemann Keith Urban öffentlich eine liebevolle Instagram-Botschaft. Urban wiederum gratulierte Kidman herzlich zum Geburtstag. Vorsichtige, aber herzliche Glückwünsche Der erste Schritt kam vom Country-Sänger. Urban nutzte seinen Instagram-Account, um Kidman am Samstag, 20. Juni, zu ihrem 59. Geburtstag zu gratulieren. In seiner (zeitlich begrenzt aufrufbaren) Story schrieb der 58-Jährige: "Alles Gute zum Geburtstag, Nicole Mary!" – eine persönliche Note, da er ihren vollständigen Namen, Nicole Mary Kidman, verwendete. Trotz der Trennung könnte also noch eine enge Verbindung zwischen den beiden bestehen.

Am Sonntag zeigte sich Kidman erkenntlich. Zum Vatertag teilte die Oscar-Preisträgerin eine emotionale Story mit zwei Bildern: eines von ihrem verstorbenen Vater Antony Kidman und ein weiteres, das Urban mit den gemeinsamen Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) zeigt. Auf dem berührenden Schwarz-Weiß-Foto trägt Urban die beiden Mädchen, damals noch kleine Kinder, auf seinem Rücken. Dazu schrieb Kidman: "Alles Gute zum Vatertag an alle Väter." Allzu persönliche Worte mögen dies zwar weder von Kidman noch von Urban sein, trotzdem ist es außergewöhnlich, dass sie öffentlich den jeweils anderen erwähnen – vor allem, da die Trennung zwischen ihnen angeblich nicht harmonisch verlief. Gerüchten zufolge soll der Sänger den Hollywood-Star betrogen haben, doch bestätigt ist dies nicht.