Nicole Kidman und Keith Urban: Wieder Annäherung nach Scheidung?
Findet hier etwa eine Annäherung eines einstigen Hollywood-Traumpaares statt? Am Vatertag (der heuer in den USA am 21. Juni gefeiert wurde) schickte Nicole Kidman ihrem Ex-Ehemann Keith Urban öffentlich eine liebevolle Instagram-Botschaft. Urban wiederum gratulierte Kidman herzlich zum Geburtstag.
Vorsichtige, aber herzliche Glückwünsche
Der erste Schritt kam vom Country-Sänger. Urban nutzte seinen Instagram-Account, um Kidman am Samstag, 20. Juni, zu ihrem 59. Geburtstag zu gratulieren. In seiner (zeitlich begrenzt aufrufbaren) Story schrieb der 58-Jährige: "Alles Gute zum Geburtstag, Nicole Mary!" – eine persönliche Note, da er ihren vollständigen Namen, Nicole Mary Kidman, verwendete. Trotz der Trennung könnte also noch eine enge Verbindung zwischen den beiden bestehen.
Am Sonntag zeigte sich Kidman erkenntlich. Zum Vatertag teilte die Oscar-Preisträgerin eine emotionale Story mit zwei Bildern: eines von ihrem verstorbenen Vater Antony Kidman und ein weiteres, das Urban mit den gemeinsamen Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) zeigt. Auf dem berührenden Schwarz-Weiß-Foto trägt Urban die beiden Mädchen, damals noch kleine Kinder, auf seinem Rücken. Dazu schrieb Kidman: "Alles Gute zum Vatertag an alle Väter."
Allzu persönliche Worte mögen dies zwar weder von Kidman noch von Urban sein, trotzdem ist es außergewöhnlich, dass sie öffentlich den jeweils anderen erwähnen – vor allem, da die Trennung zwischen ihnen angeblich nicht harmonisch verlief. Gerüchten zufolge soll der Sänger den Hollywood-Star betrogen haben, doch bestätigt ist dies nicht.
Seit Anfang des Jahres offiziell geschieden
2006 gaben sich Kidman und Urban das Ja-Wort, 2025 folgte die Trennung, im Jänner 2026 wurde die Scheidung offiziell vollzogen. Im März enthüllten Freunde des Ex-Paares gegenüber der Daily Mail unangenehme Details über die angeblich angespannten Familienverhältnisse.
"Nicole und Keith reden kaum noch miteinander", so einer der Insider. "Es lief am Ende ihrer Beziehung richtig schlecht, und sie haben sich nicht erholt." Eine andere Quelle berichtet, Urban stecke in einer Midlife-Crisis. Er will jetzt angeblich sein Leben genießen – was die Familienverhältnisse sehr belasten soll. Der Country-Star habe sich in den letzten Monaten "völlig verändert" – "es ist, als würde sie ihn überhaupt nicht mehr kennen."
Auch die beiden Töchter des Ex-Paares sollen sich angeblich von ihrem Vater distanziert haben, weil sie ihm die Schuld an der Scheidung geben und zu ihrer Mama halten.
Könnte es jetzt zu einem Liebes-Comeback kommen? Es bleibt spannend – und vielleicht auch romantisch.
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