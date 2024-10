Nicole Kidman in Trauer: Emotionale Beerdigung ihrer Mutter Janelle Ann

Es war einer der schlimmsten Tage in ihrem Leben. Kurz nachdem sie im September bei den Filmfestspielen in Venedig angekommen war, erhielt Nicole Kidman die Nachricht, dass ihre Mutter Janelle Ann gestorben ist.

Kidman sollte in Venedig für ihre Rolle im Erotikdrama "Babygirl" ausgezeichnet werden.

Nicole Kidman: " Ich stehe unter Schock" Wegen des Todes ihrer Mutter hat Kidman allerdings nicht an der Preisverleihung teilgenommen. In ihrem Namen las die Regisseurin Halina Reijn eine Mitteilung vor: "Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine schöne, tapfere Mutter Janelle Ann gestorben ist. Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich geführt und sie hat mich gemacht. Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihren Namen durch Halina an euch alle weitergeben darf." Ihr Herz sei gebrochen, teilte Kidman mit.

Innige Mutter-Tochter-Beziehung Kidman und ihre Mama waren eng miteinander verbunden. Janelle Ann begleitete ihre Tochter auch auf Events und posierte mit ihr auf dem Red Carpet. Anfang 2022 verriet die Oscar-Gewinnerin im Podcast "Fresh Air", dass ihre Mutter erkrankt sei und sie sich deshalb mehr um sie kümmern wolle. "Ich bin an einem Punkt, an dem ich die Möglichkeit habe, die Welt mit den Augen einer 81-jährigen Frau zu sehen, weil wir uns so nahestehen", erklärte die Schauspielerin damals. Auf Instagram gratulierte Kidman ihrer Mama im vergangenen Jahr mit einem seltenen Foto aus Kindertagen zum Muttertag. "Meine wunderschöne Mama, alles Gute zum Muttertag! Ich könnte dich nicht mehr lieben", schrieb sie zu einem alten Foto, auf dem sie als Kind mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Antonia zu sehen ist.

Kidmans Vater Antony war bereits 2014 verstorben. Jetzt nahm Kidman im Rahmen einer Trauerfeier auch von ihrer geliebten Mutter Abschied. Nicole Kidman: Beerdigung ihrer Mutter in Sydney Am Dienstag wurde Janelle Ann in der St. Francis Xavier Kirche in Lavender Bay, Sydney, beerdigt - wo auch schon die Beerdigung von Kidmans Vater stattgefunden hatte. Die Schauspielerin, von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, wurde während des emotionalen Gottesdienstes von ihrem Ehemann Keith Urban und ihren gemeinsamen Töchtern Sunday Rose (16) und Faith Margaret (14) unterstützt. Auch Kidmans Schwester und der Rest der Familie waren anwesend.

Nicole Kidman, von der Trauer sichtlich gezeichnet, hielt die Hand ihres Ehemannes, als sie in einem langen schwarzen Mantel und mit Sonnenbrille in der Kirche ankam. Sunday Rose vergoss Tränen um ihre Oma (zu sehen hier). In einem emotionalen Moment vor der Beerdigung konnte man sehen, wie sich die Sechzehnjährige die Tränen aus den Augen wischte, als sie an dem für die Familie schwierigen Tag von Emotionen überwältigt wurde. Getröstet wurde sie von ihrer Schwester Faith, ihren Cousinen Lucia und Sybella und Cousin Hamish Hawley, den Kindern von Kidmans Schwester Antonia und ihrem verstorbenen Ehemann Angus Hawley. Nicoles ältere Kinder Bella und Connor, die sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise adoptierte, waren offenbar nicht beim Gottesdienst anwesend. Es heißt, die beiden hätten keinen Kontakt zu ihrer Mutter.