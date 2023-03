Nicola Peltz enthüllt: Brooklyn Beckham hatte Panik vor Hochzeit

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben sich im April 2022 getraut. Die Hochzeitfeierlichkeiten, die auf dem Anwesen der Milliardärsfamilie Peltz in Florida stattfand, soll mehrere Millionen Dollar gekostet haben. Nicola Peltz erinnerte sich jetzt in einem Interview an ihren großen Tag und verriet dabei, dass ihr Ehemann Brooklyn am Morgen ihrer Hochzeit in Panik geraten ist, nachdem sie die Nacht getrennt verbracht hatten.

Brooklyn Beckham geriet vor Jawort in Panik

Die Schauspielerin erzählte gegenüber der Cosmopolitan, der Sohn von David und Victoria Beckham, habe ihr immer wieder SMS geschrieben, während sie sich für die Zeremonie fertig machte, weil er befürchtete, sie könnte plötzlich kalte Füße zu bekommen. Die Situation sei nicht besser geworden, als sie sich nach dem Fotoshooting in ihrem Valentino-Brautkleid merkte, dass sie zu spät zur Hochzeit dran war.