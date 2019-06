Nicky Hilton will kein Jetset-Leben für ihre Kinder

Paris und Nicky Hilton waren die It-Girls der 90er Jahre. Seit einigen Jahren wurde es ruhiger um die beiden Schwestern. Nur Paris macht ab und an durch Beziehungsgeschichten und wilde Partys Schlagzeilen.

Nicky Hilton lebt mit ihrem Mann und den beiden Kindern Lily Grace und Teddy in New York. Im Interview mit RTL erzählte sie, was sie in der Erziehung anders machen möchte als ihre Eltern.

Nicky Hilton: "Unsere Eltern haben uns überall hin mitgenommen"

"In unserer Kindheit haben uns unsere Eltern überall hin mitgenommen. Ich erinnere mich, dass mein Vater geschäftlich in London war. Darum sind wir alle für ein paar Monate nach London gezogen. Dort hatten wir Privatunterricht", erzählte die 35-Jährige gegenüber RTL.