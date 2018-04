Armes, reiches Mädchen: Paris Hiltons Vermögen wird auf unfassbare 300 Millionen US-Dollar geschätzt. Echte Freunde kann sich aber selbst die steinreiche Hotelerbin um das viele Geld nicht kaufen – wie sie nun in einem überaus ehrlichen Interview erzählte.

Paris Hilton: "Fans sind mir näher als Familie"

In einer neuen Doku mit dem Titel "The American Meme" verriet die Millionärin, die für einen Auftritt in einem Club zwischen 25.000 und 100.000 Dollar kassiert, wie einsam ihr Jetsetleben eigentlich ist.

"Ich bin ständig am Reisen. 250 Tage im Jahr bin ich in einem Flieger, in einem anderen Land. Das kann wirklich einsam sein", gestand Hilton.

Mit ihren Fans fühle sie sich enger verbunden, als mit ihrer Familie.

"Ich bin ihnen näher als den meisten Menschen, die ich kenne. Sie sind meine tatsächliche Familie", so Paris, die neben Schwester Nicky Hilton auch die beiden Brüder Bruder Barron und Conrad Hilton hat.