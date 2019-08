Nicki Minaj: Kanye West ist ein "wiedergeborener Christ"

Während eines Radiointerviews mit Chance the Rapper eröffnete Rapperin Nicki Minaj (36) Details zu Kanye Wests neuentdeckter Gläubigkeit. Erst im Juli hatte der Musiker und Mann von Kim Kardashian eine eigene Kirche namens "Sunday Service" gegründet.

"Frieden gefunden"

"Manchmal glauben wir im Musikgeschäft, dass andere Künstler nicht an Gott glauben oder nicht (so) spirituell wie wir sind, und solche Sachen", erzählte Minaj. Mit ihrem Musikerkollegen hätte sie jedoch eine andere Erfahrung gemacht. " Kanye sagte mir, dass er jetzt ein wiedergeborener Christ ist", so die 36-Jährige. Sie sei sehr stolz auf West, man könne sehen, dass er "Frieden gefunden" habe.

Insgesamt lobten Chance und Minaj West dafür, ein guter und unterstützender Freund im harten Musikgeschäft zu sein. Er würde "Gott als seine Stärke nutzen".