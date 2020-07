Kampf gegen Covid-19 verloren: Freunde trauern um Nick Cordero

Der in Kanada geborene Cordero spielte unter anderem in "Rock of Ages" und "Waitress", für seine Rolle in "Bullets over Broadway" war er 2014 für den Theaterpreis Tony nominiert. Er hinterlässt einen einjährigen Sohn. Eine seit April laufende Spendensammlung für die Familie kam bis Montagvormittag (Ortszeit) auf fast 800.000 Dollar.

Diese Stars machten ihre Covid-Erkrankung öffentlich

Indes rufen Stars wie Oscarpreisträger Tom Hanks (63) und Hollywood-Schauspielerin Jennifer Aniston (51) angesichts wieder steigender Corona-Infektionen in den USA zum Maskentragen auf. "Es gibt wirklich nur drei Dinge, die wir tun können, um den nächsten Tag zu erleben: Eine Maske tragen, soziale Distanz wahren, uns die Hände waschen", so der ehemals selbst infizierte Hanks bei einer Pressekonferenz.