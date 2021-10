Nichts für schwache Nerven: Heidi Klum veröffentlicht Kannibalen-Video

Seit Tagen veröffentlicht sie auf Instagram bereits kurze Ausschnitte. Der jüngste Teaser-Clip ist definitiv nichts für schwache Nerven: So sieht man Klum darin als Untote aus ihrem eigenen Grab steigen und mit blutüberströmtem Gesicht in den abgerissenen Arm eines "Menschen" beißen. "Happy Halloween everyone", sagt sie. Auf den vollständigen "Horrorfilm" müssen sich Klums Follower aber wohl noch bis zum 31. Oktober gedulden.