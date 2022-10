Nicht wiederzuerkennen: Liam Hemsworth plötzlich ohne Bart

So hat sich Liam Hemsworth schon lange nicht mehr präsentiert: Ohne Bart. Der Australier teilte auf Instagram ein Foto von seinem neuen, ungewohnten Look. Auch seine Haare trägt der 32-jährige Frauenscharm nun etwas kürzer. Auf den ersten Blick würde man ihn so nicht erkennen. Hatte ihm sein voller Bart noch ein raueres Auftreten verliehen, sieht der Ex-Mann von Miley Cyrus mit getrimmtem Dreitagebart wesentlich braver aus.

Liam Hemsworth für bartlosen Look gefeiert

Fans finden jedenfalls, dass die reduzierte Gesichtsbehaarung dem Schauspieler einen ganz neuen Look verleiht. "Ich habe ihn nicht erkannt", schreibt eine Userin. "Ich auch nicht", pflichtet ihr jemand bei. "Ich habe mich gefragt: 'Wer ist das?'"