Nicht die Queen: Das ist der am härtesten arbeitende Royal

Zahlreiche Termine nehmen die britischen Royals Jahr für Jahr wahr. Diese Auftritte im Dienste der Krone sind gut auf die Mitglieder der Königsfamilie aufgeteilt. Und doch: Eine Person sticht in Sachen Arbeitsleistung heraus. Die Auftritte der Royals werden nämlich genau im sogenannten "Court Circular" dokumentiert. Der "Court Circular" ist das offizielle Protokoll, in dem sämtliche Verpflichtungen angeführt werden. Die Website SavoyStewart.co.uk analysierte diese Aufzeichnungen - und kam zu dem Ergebnis, dass die einzige Queen-Tochter Anne an oberster Stelle steht.

Bis zum 15. September hatte sie demnach 110 Termine an 106 Tagen wahrgenommen. Dicht hinter ihr befindet sich ihr Bruder Prinz Charles, der heuer an 100 Tagen 101 Termine wahrgenommen hat. An dritter Stelle folgt die Queen - mit ihren 95 Jahren hat sie bis jetzt immerhin 96 Termine an 94 Tagen abgearbeitet. Laut der britischen Zeitung Daily Express wird diese Zahl im Oktober aber noch signifikant steigen, da die Monarchin zumindest teilweise in den Buckingham Palast zurückkehren und dort wieder vermehrt Empfänge leiten wird.