Körpersprache-Experte: Was "Time"-Cover über Meghans und Harrys Beziehung verrät

Meghan spiele eine weitaus dominantere Rolle. Dass sie breitbeinig dasteht, lasse sie "kraftvoll" erscheinen. Die ehemalige Schauspielerin präsentierte sich mit wachem Blick, der Offenheit demonstriere, und äußerst "selbstbewusst". Harry sei gezwungen, in zweiter Reihe hinter ihr zu stehen und sich an ihr festzuhalten. Daraus Schlüsse auf die Ehe des Paares zu ziehen, ginge aber zu weit, so der Experte. "Ich kann verstehen, warum Time die Titelaufnahme mit Meghan vorne gewählt hat, während Harry sich hinter ihr an sie lehnt, aber es war wahrscheinlich eine von Hunderten von Aufnahmen und repräsentiert nicht unbedingt die tatsächliche Beziehungsbalance des Paares."

In Bezug auf ein zweites von der US-Zeitschrift veröffentlichtes Bild, das das Paar Hand in Hand im Wald zeigt, erklärte der Körpersprache-Experte: "Das fühlt sich viel natürlicher an und insbesondere Harrys Lächeln ist sehr aufrichtig. Es könnte fast eine Verlobungsaufnahme sein." Doch auch auf dem Foto sei Meghan im Fokus, während sich Harry an ihr festhält.