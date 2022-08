Nicht die Liebe: Herzogin Meghans größter Ansporn

Der Liebe wegen selbst soll die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle Prinz Harry nicht geheiratet haben, glaubt man Autor Tom Bower. "Meghan ist sehr ehrgeizig. Um ihren Lebensstil zu finanzieren, bleibt Geld ihr ständiger Ansporn", heißt es in seinem neuen vermeintlichen Enthüllungsbuch "Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors", das derzeit hohe Wellen schlägt, über die Herzogin von Sussex.

Herzogin von Sussex "braucht viel Geld zum Leben"

Auf ein Leben im Luxus will Meghan demnach angeblich um nichts in der Welt verzichten - auch wenn es über die Sussexes immer wieder heißt, sie hätten sich verkalkuliert, als sie dem Königshaus den Rücken kehrten, und dass Meghan und Harry inzwischen finanzielle Sorgen plagen sollen. Hohe Ausgaben und mangelnde Einnahmen sollen sie finanziell unter Druck setzen, so Medienberichte.