Neues unangenehmes Gerücht über das Eheleben der Trumps sorgt für Aufsehen

Die frühere Trump-Beraterin Omarosa Manigault Newman hatte einst gar behauptet, dass sich Melania umgehend scheiden lassen werde, sobald ihr Gatte nicht mehr im Amt ist.

"Null Chemie"

Eingetreten sind sie Spekulationen bislang allesamt nicht. Immerhin: mit scheinbaren Einblicken in die Trump-Ehe lässt sich gut polarisieren. Das dürfte sich auch die frühere TV-Persönlichkeit Nadia Essex gedacht haben, als sie dem Klatschportal Daily Star weitere - durchaus pessimistische - Mutmaßunge steckte und die Gerüchteküche damit erneut zum Brodeln brachte: "Die Chemie zwischen den beiden ist gleich null und ihre Körpersprache ihm gegenüber ist feindselig. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie vor den nächsten Wahlen die Scheidung einreicht", so Essex, die in der Vergagenheit nicht nur durch ihre "Expertenfunktion" in Sachen Liebe in der britischen Reality-Show "Celebs Go Dating" auf sich aufmerksam machte, sondern vorallem mit ihrem Rauswurf in der fünften Staffel.