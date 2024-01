Neues Traumpaar am Horizont? Dua Lipa soll diesen Schauspieler daten

Laut einer Quelle, die mit Page Six gesprochen habe, seien die beiden "verrückt nacheinander". Auf einer Party zur TV-Serie "Master of the Air" wurden die beiden sehr vertraut und eng miteinander tanzend gesichtet.

Wer ist Dua Lipas neues Love-Interest?

Bei Lipas angeblicher neuer Romanze handelt es sich um den Briten Callum Turner. Der 33-Jährige spielt in der kommenden AppleTV+-Serie "Masters of the Air" mit. In der "Fantastische Tierwesen"-Reihe trat Turner als Theseus Scamander, der Bruder der Hauptfigur Newt Scamander, auf. 2016 war er außerdem in der Serie "Krieg und Frieden" zu sehen.