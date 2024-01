Ebenbild seines Vaters: Jude-Law-Sohn Raff Law startet in Hollywood durch

Der 27-JĂ€hrige wurde bei der Premiere von "Masters of the Air" von Entertainment Tonight interviewt. Dabei verriet er, nur wenige Erinnerungen an die Zusammenarbeit seines Vaters mit Spielberg zu haben. Er habe damals das Set von "A.I. – KĂŒnstliche Intelligenz" besucht.

"Es ist in gewisser Weise ein Moment, in dem sich der Kreis schließt, aber es fĂŒhlt sich auch wie der Anfang an und ich bin glĂŒcklich, diese Geschichte zu erzĂ€hlen und mit so tollen Talenten und Menschen zusammenzuarbeiten", sagte Raff darĂŒber, dass nun auch er die Ehre hat, mit dem Kult-Regisseur zusammenzuarbeiten.

Über seine Schauspiel-Ambitionen sagte der Nachwuchs-Star bereits vor einiger Zeit: "FrĂŒher hatte ich das GefĂŒhl, ein wenig durch meine Familie definiert zu werden. Jetzt möchte ich mich davon lösen."

"Die letzten Jahre waren fĂŒr mich in vielerlei Hinsicht eine echte Lernkurve. Ich war schon immer jemand, der sich zu 100 Prozent einbringt, wenn mir etwas wirklich am Herzen liegt", sagte er ĂŒber sich selbst. DarĂŒber, wieso seine Band aufgelöst wurde, erzĂ€hlte er: "Man kann nicht an vielen TrĂ€umen auf einmal festhalten, man muss eine Entscheidung treffen, und Schauspielerei ist mein Ziel."