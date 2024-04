Neues Tattoo: Angelina Jolie trägt jetzt besondere 2 Worte unter der Haut

Die Phrase ist laut dem Promiportal Page Six eine Referez auf "The Outsiders", bei dem Jolie Regie führte. Einer der Charaktere im Stück sage die Worte, um einen anderen daran zu erinnern, sich selbst treu zu bleiben. Auch Tochter Vivienne , die an der Seite ihrer Mutter 2014 in "Maleficent" zu sehen war, half bei der Produktion mit und war ebenfalls bei der Premiere anwesend.

Der Teenager sei der wahre "Theaterkopf" in der Familie, erzählte die Oscarpreisträgerin im Interview mit dem People-Magazin. "Wirklich. Sie korrigiert mich. Sie sagt: 'Hast du denn nicht das Memo gelesen? Wir müssen das tun, wir müssen uns darum kümmern'", schmunzelte Jolie über ihre Tochter, die eine sehr "taffe Assistentin" sein soll. "Sie nimmt es sehr, sehr ernst."

Jolie wird Maria Callas

Oscar-Preisträgerin Jolie ("Durchgeknallt") war zuletzt 2021 in dem Marvel-Film "Eternals" in der Nebenrolle als Kämpferin Thena zu sehen.

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass sich Jolie in dem Biopic "Maria" in die legendäre Opernsängerin Maria Callas verwandeln wird. Die Produktionsfirma Fremantle gab im Oktober den Drehstart für den neuen Film des chilenischen Regisseurs Pablo Larrain ("Spencer", "Jackie") bekannt.

"Maria" erzähle die "bewegte, schöne und tragische Geschichte" der Opernsängerin am Ende ihres Lebens in den 1970er-Jahren in Paris, hieß es auf Instagram. Er freue sich sehr über den Drehbeginn, teilte Regisseur Larrain laut Deadline.com mit. Er hoffe, sein Film werde das "beeindruckende Leben und Werk" der Sängerin Zuschauern in aller Welt vermitteln. Der Regisseur dankte unter anderem Autor Steven Knight ("Spencer", "Peaky Blinders") für ein "großartiges" Drehbuch und Jolie für ihre "brillante Arbeit und außergewöhnliche Vorbereitung" auf die Rolle.

Die als Tochter griechischer Auswanderer 1923 in New York geborene Callas begeisterte als Star-Sopranistin das internationale Opernpublikum und war auch mit ihrem Liebesleben in den Schlagzeilen. 1977 starb sie mit 53 Jahren in Paris an Herzversagen.