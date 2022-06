Neues Foto von Queen versetzt Royal-Fans in Sorge: Arzt gibt Auskunft

Ein Arzt für Allgemeinmedizin hat sich zu der Verfärbung gegenüber express.co.uk geäußert. Der Medizinier namens Giuseppe Aragona vermutet, der Zustand könne durch eine Reihe von Problemen verursacht werden.

"Es gibt ein paar verschiedene Gründe, warum die Hände der Königin so lila sind", wird Aragona von dem britischen Portal zitiert. "Ein Mangel an Durchblutung, empfindliche Haut, freiliegende Venen, Blutergüsse, ein Blutaustritt in das Gewebe unter der Haut, das die Farbe verursacht." Es könnte sich aber auch um eine sogenannte Zyanose handeln, "die auftritt, wenn nicht genug Sauerstoff im Blut ist, dies könnte mit ihrer kürzlichen Verletzung zusammenhängen."