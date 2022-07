"Brutal entstellt": Linda Evangelista auf Paparazzi-Fotos kaum zu erkennen

Nun wurde das Model bei einem Ausflug abgelichtet. Ein Fotograf knipste Evangelista, als sie in lässigem Jeans-Look und völlig ungeschminkt in New York unterwegs war. Die Daily Mail veröffentlichte die seltenen Fotos der rampenlichtscheuen Mutter eines Sohnes.

Auf den ersten Blick würde man die aus einer italienischen Familie stammende Lauftsteg-Ikone aber vielleicht nicht erkennen, wenn man ihr auf der Straße begegnet. Dafür hat sich Evangelista schlichtweg zu lange vor der Öffentlichkeit versteckt. Seit ihrem verpfuschten Eingriff im Jahr 2016 wurde sie kaum noch wo gesichtet.

Im Februar dieses Jahres hatte sie sich zum ersten Mal seit Jahren auf dem Cover des People-Magazins gezeigt, um anderen Betroffenen Mut zu machen und um von ihren Erfahrungen zu berichten.