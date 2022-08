Neue Staffel von Grey's Anatomy muss (fast) ohne "Meredith" Ellen Pompeo auskommen

US-Schauspielerin Ellen Pompeo wird künftig seltener in ihrer Paraderolle als Dr. Meredith Grey zu sehen sein. Die Darstellung der Ärztin in der Serie "Grey's Anatomy" machte sie vor fast 20 Jahren weltberühmt. Laut einem Bericht des Branchenmagazins Deadline wird Pompeo in der neuen - bereits 19. - Staffel lediglich in acht Folgen in Erscheinung treten.

Neue Herausforderungen für Pompeo

Als Grund wird deren Verpflichtung bei einer Mini-Serie des Streamingdienstes Hulu genannt. Dort soll sie als Schauspielerin und Produzentin tätig sein.