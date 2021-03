Neue Liebe? "Riverdale"-Star Cole Sprouse mit Model gesichtet

Und wieder einmal brodelt Hollywoods Gerüchteküche: Sollte "Riverdale"-Star sich Cole Sprouse nach seiner Trennung von Lili Reinhart etwa wieder verliebt haben? Der Schauspieler wurde jetzt bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Model Ari Fournier gesichtet - was für Spekulationen um eine neue Beziehung des Serien-Stars laut werden ließ.

Cole Sprouse: Spazier-Date mit kanadischem Model

Page Six veröffentlichte Paparazzi-Bilder, die Sprouse zusammen mit dem in Montreal, Kanada, wohnhaften Model zeigen. Die beiden wurden am Wochenende dabei gesehen, wie sie zusammen durch Vancouver flanierten. Zärtlichkeiten wurden beim gemeinsamen Spaziergang zwar keine ausgetauscht. Das Spazier-Date des "Riverdale"-Stars mit dem 22-Jährigen Model wirft dennoch die Frage auf, ob die beiden etwa ein Paar sind. Bisher haben sich aber weder Sprouse noch Fournier zu den Gerüchten geäußert.