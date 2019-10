Neue Liebe: Andie MacDowell freut sich für Tochter Margaret Qualley

Am Rande der Pariser Fashion Week ließ sich Schauspielerin Andie MacDowell (61) zu einer Bemerkung über die neue Beziehung von Tochter Margaret Qualley (24) hinreißen.

Qualley, die im Moment im neuesten Film von Quentin Tarantino "Once Upon A Time In Hollywood" zu sehen ist, geht nämlich seit einigen Wochen mit Pete Davidson (25) aus. Der "Saturday Night Life"-Star hatte zuletzt eine stürmische Romanze mit Sängerin Ariana Grande, die Beziehung endete allerdings nach einer Blitzverlobung im Sommer letzten Jahres.