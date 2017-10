Es sieht ganz so aus, als wäre Tiger Woods wieder in festen Händen. Erst im August trennte er sich von seiner letzten Freundin, Stylistin Kristin Smith. Nun wurde der Golf-Star mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Arm in Arm zeigte sich der 41-Jährige mit einer brünetten Frau beim Presidents Cup tournament am Wochenende – und heizte Gerüchtem um eine neue Liebe ein.

Neue Liebe für Tiger Woods?

Wie Radar Online enthüllt, soll es sich bei Woods Begleitung um Erica Herman handeln, die Managerin seines Restaurants "The Woods". Bei dem Golfevent trug Herman einen "Spielerfrauen"-Berechtigungsausweis bei sich, der normalerweise für Ehefrauen und Freundinnen der Spieler vorgesehen ist.

Auch sonst wirkten die beiden sehr vertraut, auch wenn Woods eine neue Beziehung noch nicht offiziell bestätigt hat.

Tiger Woods' new girlfriend spotted at the Presidents Cup? : Tiger Woods appears to b.. https://t.co/A7sOMcgJfb pic.twitter.com/hklot9fIPv — Breaking Sport News❗ (@breaknewuk) 2. Oktober 2017

Es lief nicht so rund in letzter Zeit für die Golflegende. Seit 2014 hat Tiger Woods mehrere Rückenoperationen hinter sich und schließt inzwischen auch ein Karriere-Ende nicht aus. Im Mai wurde der dreifache US-Open-Sieger wegen Alkohol am Steuer verhaftet, bald darauf folgte die Trennung von Smith.

Generell wollte es bei Woods in der Liebe zuletzt nicht so recht klappen: Nach seiner Scheidung von seiner Ex-Frau Erin Nordegren im Jahr 2010, war Woods fast drei Jahre lang zusammen, bevor sich das Paar 2015 trennte.