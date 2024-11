Neue Doku enthüllt: Bei den britischen Royals spukt’s

„Die verstorbene Königin sah ihre Namensvetterin Queen Elizabeth in der Bibliothek von Schloss Windsor. Der König hat denselben Geist gesehen, und sein Großvater George VI. sah Königin Elizabeth achtmal in der Bibliothek vor Beginn des Zweiten Weltkriegs“, so Felix.

„Die meisten Menschen haben keine Angst vor Geistern, wenn sie in ihren Häusern sind – sie akzeptieren sie einfach“, so Felix in der neuen Amazon-Prime-Doku „The King of UFOs“.

Die Royals scheinen aber so oder so mystisch angehaucht zu sein, so verriet Prinz Harry in seiner Biografie „Spare“, dass er die Hilfe eines Mediums in Anspruch nahm, um Kontakt mit dem Geist seiner Mutter Diana herzustellen. Angeblich mit Erfolg.

Auch Prinzessin Diana selbst soll einst regelmäßig eine Hellseherin konsultiert haben.