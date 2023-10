Prinz Williams einzigartige Reaktion auf Spuk in seinem Landsitz Anmer Hall

Der britische Prinz William und seine Familie verbringen in den Ferien viel Zeit in ihrem Wohnsitz Anmer Hall nahe der Küste, der zum königlichen Sandringham Estate in Norfolk gehört. Laut dem Historiker Richard Felix, der im britischen TV oft als Experte für Paranormales auftritt, spukt es auf dem Gelände.

William akzeptiert "Geist"

William und Kate seien ob des "Mitbewohners" aber wenig besorgt. "Als der Prinz und die Prinzessin von Wales Anmer Hall bezogen, spukte dort der Geist eines katholischen Priesters, der dort lebte und wegen Hochverrats gehängt und gevierteilt wurde. Aus irgendeinem Grund ist er in seine Heimat zurückgekehrt", sagte Felix in einer Folge des "Hello! A Right Royal"-Podcasts mit dem Titel "Ghost Story Special".